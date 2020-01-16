В январе в Пермском крае ожидаются морозы до -25

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:31:14+03:00

Они ударят уже ближе к концу месяца

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В Пермском крае ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температур. Несмотря на то, что на этой неделе в крае ожидается местами оттепель до +3 градусов, уже в третьей декаде месяца - с 10 января - ударят морозы.

- Температура упадет до -20…-25 градусов, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Вероятно, самые сильные морозы будут на севере Пермского края.

Но заметим, что не всю третью декаду месяца будут морозы. В регионе снова ожидаются оттепели.

ИСТОЧНИК KP.RU