В январе в Пермском крае ожидаются морозы до -25
Они ударят уже ближе к концу месяца
Вероятно, самые сильные морозы будут на севере Пермского края.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температур. Несмотря на то, что на этой неделе в крае ожидается местами оттепель до +3 градусов, уже в третьей декаде месяца - с 10 января - ударят морозы.
- Температура упадет до -20…-25 градусов, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Вероятно, самые сильные морозы будут на севере Пермского края.
Но заметим, что не всю третью декаду месяца будут морозы. В регионе снова ожидаются оттепели.
ИСТОЧНИК KP.RU