Пермский международный аэропорт за год обслужил более 1,6 миллиона пассажиров
Пермский международный аэропорт побил исторический рекорд. За прошедший год услугами аэропорта воспользовались 1,6 млн человек.
Таких высоких результатов удалось достичь благодаря развитию аэропорта, динамичному росту объемов перевозок авиакомпаний-партнеров и расширению маршрутной сети. В 2019 году из аэропорта Перми выполняли рейсы более 20 авиакомпаний по 42 направлениям.
Согласно итогам года, из Перми стали чаще летать заграницу. Поток увеличился на 26,7 %. Самыми популярными направлениями стали Турция, Тбилиси, Китай. После того, как в сентябре запустили прямые рейсы в Чехию, им воспользовались 4, 5 тысячи пассажиров.
На внутренних авиалиниях за 2019 год аэропорт Большое Савино обслужил 1 329 813 пассажиров, что на 4,8% больше показателя прошлого года. Чаще всего из Перми летали в Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Лидером переводок стала компания «Аэрофлот». За прошлый год Аэрофлот выполнил более 2 тысяч самолетовылетов в Москву и перевез почти 427 тысяч пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU