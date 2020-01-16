Пермский международный аэропорт за год обслужил более 1,6 миллиона пассажиров

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:30:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермский международный аэропорт побил исторический рекорд. За прошедший год услугами аэропорта воспользовались 1,6 млн человек.

Таких высоких результатов удалось достичь благодаря развитию аэропорта, динамичному росту объемов перевозок авиакомпаний-партнеров и расширению маршрутной сети. В 2019 году из аэропорта Перми выполняли рейсы более 20 авиакомпаний по 42 направлениям.

Согласно итогам года, из Перми стали чаще летать заграницу. Поток увеличился на 26,7 %. Самыми популярными направлениями стали Турция, Тбилиси, Китай. После того, как в сентябре запустили прямые рейсы в Чехию, им воспользовались 4, 5 тысячи пассажиров.

На внутренних авиалиниях за 2019 год аэропорт Большое Савино обслужил 1 329 813 пассажиров, что на 4,8% больше показателя прошлого года. Чаще всего из Перми летали в Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Лидером переводок стала компания «Аэрофлот». За прошлый год Аэрофлот выполнил более 2 тысяч самолетовылетов в Москву и перевез почти 427 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU