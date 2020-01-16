В Прикамье ожидается сильная оттепель до +3 градусов

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:55:04+03:00

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В Пермском крае было аномально холодное лето, а сейчас - аномально теплая зима. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Перми и в крае ожидается сильная оттепель до +3 градусов. В последний раз такая погода была 13 лет назад.

В четверг, 16 января, в Перми ожидается снегопад и метель, а температура воздуха превысит 0 градусов. К вечеру 16 января и к утру 17 января в Перми потеплеет до +3 градусов. Днем в пятницу похолодает. Осадки прекратятся и температура опустится до - 6…-8, а на севере края до - 12.

Днем в субботу, 18 января, температура резко повысится до +1. Вероятна слабая оттепель. В следующие два дня вероятно понижение температуры.

В целом средняя температура за предстоящие 5 суток в Перми превысит норму более чем на 10°, это потепление станет для января самым сильным за последние 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU