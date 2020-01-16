2020-01-16T14:31:15+03:00
Происшествия

В Перми полиция разыскивает лихача, который сбил пешехода

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение
Лилия Абибулаева
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По факту ДТП проводится административное расследование. Фото: ГИБДД по ПермиПо факту ДТП проводится административное расследование. Фото: ГИБДД по Перми
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Госавтоинспекция просит пермяков в установлении личности виновника ДТП. Авария случилась 13 января в Дзержинском районе. В 9:30 по улице Энгельса, со стороны улицы Локомотивная, в направлении Малкова ехал автомобиль «Хендай». Около дома №1 водитель сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

Фото: ГИБДД по Перми

Фото: ГИБДД по Перми

Пешеход получил травму. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 89322030204 инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми или 102. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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