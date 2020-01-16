2020-01-16T12:26:52+03:00
Общество

"Пошел к врачу с жалобой на увеличенные лимфоузлы". Подросток из Перми борется с онкологией

Буквально за несколько дней горожане собрали на его лечение полмиллиона рублей
Елена КОНОВА
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Вова. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"Вова. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"
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- Спасибо вам огромное, вы - волшебники! - благодарят в фонде "Берегиня".

За пару дней пермяки собрали 450 тысяч рублей в помощь 17-летнему Вове, у которого диагностировали меланому.

Вова учится в 11 классе. Он единственный сын у мамы. Вова, как и многие другие школьники, любит играть в компьютер и гулять с друзьями.

В середине декабря мальчик вдруг почувствовал себя плохо. Испугавшись, Вова обратился в больницу с жалобами на увеличенные лимфоузлы. Врач, осмотрев подростка, отправил его на обследования. Позже врачи поставили страшный диагноз - меланома.

- Кровь, отправленная на анализ в московский центр им. Рогачева, показала неутешительный результат - BRAF мутация в гене, - рассказали в фонде. - При развитии мутации размножение клеток и рост новообразования ускоряется в несколько раз. Поэтому медлить было нельзя.

Вове были жизненно необходимы лекарства Зелбораф и Котеллик, стоимость которых - 450 тысяч рублей. Фонд объявил сбор, и буквально через несколько дней неравнодушные пермяки его закрыли! Совсем скоро придут препараты, и Вова будет лечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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