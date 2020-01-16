В Перми запустили акцию "Умножай любовь", которая поможет тяжелобольным детям выздороветь
Пермский благотворительный фонд "Берегиня" запустил акцию "Умножай любовь".
- 15 февраля - день детей, больных раком, - рассказали в фонде. - Целый месяц, начиная с 15 января, мы будем "умножать любовь" для тех, кто нуждается в помощи - детей пермского онкоцентра.
Фонд выпустил коллекцию значков-сердечек, они есть в разных цветах. Любой желающий может купить значок за благотворительное пожертвование от 100 рублей. Все собранные за время акции средства пойдут на лечение тяжелобольных детей Перми и Пермского края.
Купить значок можно в офисе фонда на Мира, 41в (Арктик Холл, 2 этаж, офис 11) и в некоторых магазинах города. Полный список адресов есть в официальной группе "Берегини".
ИСТОЧНИК KP.RU