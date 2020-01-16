Торговый дом ПЗСП предлагает специальную скидку на блоки

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:19:15+03:00

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ПЗСП предлагает специальную скидку на блоки. До конца января при заказе автоклавных газобетонных блоков от ПЗСП через сайт https://td-pzsp.ru/ покупатели получают скидку в 3%.

Кроме того, продолжает действовать акция «Зимнее хранение», в рамках которой компания обеспечивает сохранность материалов и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2020 года. Акция «Зимнее хранение» пользуется большим спросом у клиентов ПЗСП. В 2018-2019 годах в рамках акции заключено более 80 договоров. И число клиентов, которые пользуются традиционной акцией, постоянно растет, отмечают в Торговом доме ПЗСП.

Напомним, газобетонные блоки от ПЗСП стали одним из лауреатов программы конкурса «100 лучших товаров России – 2019» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.