В Перми ожидается мокрый снег и метель

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:24:28+03:00

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В ближайшие дни на Пермь обрушится метель, мокрый снег и дождь. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. В некоторых районах города возможен гололед.

В четверг, 16 января, в Перми температура воздуха поднимется до отметки +3 градуса. В ночь на 17 января ветер немного стихнет. Температура опустится до - 5…-8. Днем в пятницу немного похолодает +1, -4.

В ночь на субботу, 18 января, станет еще холоднее. Температура опустится до -7…- 12, но днем опять поднимется до +1. Ближе к выходным ветер немного утихнет. В субботу порывы будут достигать 13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU