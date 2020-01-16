В Перми ожидается мокрый снег и метель
Порывы ветра могут достигать 17 м/с
Ближе к выходным ветер немного утихнет.Фото: Василий Вахрин
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В ближайшие дни на Пермь обрушится метель, мокрый снег и дождь. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. В некоторых районах города возможен гололед.
В четверг, 16 января, в Перми температура воздуха поднимется до отметки +3 градуса. В ночь на 17 января ветер немного стихнет. Температура опустится до - 5…-8. Днем в пятницу немного похолодает +1, -4.
В ночь на субботу, 18 января, станет еще холоднее. Температура опустится до -7…- 12, но днем опять поднимется до +1. Ближе к выходным ветер немного утихнет. В субботу порывы будут достигать 13 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU