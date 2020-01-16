В Перми ожидается мокрый снег и дождь
В Пермь придет аномально теплая для января погода. В ближайшие дни ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, уборка снега идет в усиленном режиме.
По сообщению администрации Перми, подрядные организации заранее начали обрабатывать тротуары противогололедными материалами. С утра 16 января городская административно-техническая инспекция начнет проверки качества их работы во всех районах Перми.
- Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района, - отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU