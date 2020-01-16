Видео: ночью в Перми голый мужчина разбивал окна дома и кидался на машины

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:32:19+03:00

Из одежды на пермяке была только обувь

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Пермяки пожаловались на голого мужчину, который ночью кидался на проезжающие машины, бил окна и громко ругался.

Пермяка заметили жители микрорайона Загарье. Мужчина стоял в обуви со спущенными штанами, активно жестикулировал и громко ругался. Очевидцы сообщают, что уже видели этого человека раньше, но вел он себя значительно скромнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/754963" frameborder="0"></iframe> Ночью в Перми голый мужчина разбивал окна дома и кидался на машине Видео: Подслушано Загарье.

Мужчина вел себя агрессивно, бил по стеклам, кидался на прохожих и не давал проехать машинам. Жители дома вызвали полицию.

- Вызов поступил вечером 13 января. Мужчину доставили в медучреждение. Его личность установлена. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU