2020-01-16T08:32:19+03:00
Происшествия

Видео: ночью в Перми голый мужчина разбивал окна дома и кидался на машины

Из одежды на пермяке была только обувь
Лилия Абибулаева
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Очевидцы вызвали полицию. Фото: Подслушано ЗагарьеОчевидцы вызвали полицию. Фото: Подслушано Загарье
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Пермяки пожаловались на голого мужчину, который ночью кидался на проезжающие машины, бил окна и громко ругался.

Пермяка заметили жители микрорайона Загарье. Мужчина стоял в обуви со спущенными штанами, активно жестикулировал и громко ругался. Очевидцы сообщают, что уже видели этого человека раньше, но вел он себя значительно скромнее.

Ночью в Перми голый мужчина разбивал окна дома и кидался на машине Видео: Подслушано Загарье.

Мужчина вел себя агрессивно, бил по стеклам, кидался на прохожих и не давал проехать машинам. Жители дома вызвали полицию.

- Вызов поступил вечером 13 января. Мужчину доставили в медучреждение. Его личность установлена. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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