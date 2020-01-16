Видео: ночью в Перми голый мужчина разбивал окна дома и кидался на машины
Пермяки пожаловались на голого мужчину, который ночью кидался на проезжающие машины, бил окна и громко ругался.
Пермяка заметили жители микрорайона Загарье. Мужчина стоял в обуви со спущенными штанами, активно жестикулировал и громко ругался. Очевидцы сообщают, что уже видели этого человека раньше, но вел он себя значительно скромнее.
Ночью в Перми голый мужчина разбивал окна дома и кидался на машине Видео: Подслушано Загарье.
Мужчина вел себя агрессивно, бил по стеклам, кидался на прохожих и не давал проехать машинам. Жители дома вызвали полицию.
- Вызов поступил вечером 13 января. Мужчину доставили в медучреждение. Его личность установлена. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU