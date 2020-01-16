Аукцион на проектирование аквапарка в Перми не состоялся

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:26:31+03:00

Планируется, что аквапарк появится в 2023 году Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Конкурс на проектирование аквапарка в Перми признан несостоявшимся. Издание «Business Class» сообщает о том, что ни одна компания не захотела участвовать в конкурсе на проектирование аквапарка от «Спортивного комплекса «Олимпия-Пермь».

Цена контракта была около 200 миллионов рублей. По плану, подрядчик должен был провести анализ четыре возможных площадок под строительство многофункционального центра с аквапарком, а после разработать проект. Чтобы исполнить все условия контракта, подрядчику давался год.

Планируется, что аквапарк появится в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU