Аукцион на проектирование аквапарка в Перми не состоялся
Никто не заявился
Планируется, что аквапарк появится в 2023 годуФото: архив "КП"
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Конкурс на проектирование аквапарка в Перми признан несостоявшимся. Издание «Business Class» сообщает о том, что ни одна компания не захотела участвовать в конкурсе на проектирование аквапарка от «Спортивного комплекса «Олимпия-Пермь».
Цена контракта была около 200 миллионов рублей. По плану, подрядчик должен был провести анализ четыре возможных площадок под строительство многофункционального центра с аквапарком, а после разработать проект. Чтобы исполнить все условия контракта, подрядчику давался год.
Планируется, что аквапарк появится в 2023 году.
ИСТОЧНИК KP.RU