«Сколько вы согласны платить за проезд по платной дороге?» По поводу Северного обхода в Перми запустили интернет-опрос

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:13:01+03:00

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В сети появился опросник, который разместила фирма из Санкт-Петербурга. Он касается предполагаемого строительства Северного обхода Перми.

Те, кто запустил опрос, интересуются, сколько готовы заплатить автомобилисты Прикамья, если дорогу сделать платной?

- Уважаемые водители Пермского края, - обращаются они к прикамцам. - Фирма SIMETRA (A+S Транспроект) делает транспортную модель, с помощью которой можно будет прогнозировать транспортную ситуацию в вашем крае. Всё это происходит в рамках проекта «Автомобильная дорога «Северный обход г. Перми» на платной основе». Важным этапом является учет общественного мнения потенциальных пользователей будущей дороги. Просим вас не оставаться равнодушными и принять участие в соцопросе.

Главный вопрос, на который предлагается ответить, такой: «Представьте, что на вашем маршруте появится платная дорога. Экономия времени составит 20 минут. С учетом высокого качества дорожного покрытия, скоростью движения 90 км/час и более, отсутствия «узких мест» и препятствий движению какую сумму вы готовы заплатить за проезд по платной дороге?»

Авторы опроса отмечают, что он анонимный.

ИСТОЧНИК KP.RU