В Прикамье осудили водителя, по вине которого погиб пассажир

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:58:01+03:00

Он отсидит в колонии почти 3 года и выплатит родным погибшего 1 миллион 400 тысяч рублей

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Ночью водитель отечественного автомобиля мчался из Лобаново в Пермь. Он попытался обогнать машину, которая ехала впереди него, но зацепил ее. В результате ДТП погиб пассажир, который сидел рядом с ним. Водитель, в конце концов, оказался на скамье подсудимых.

- Эта авария произошла 23 июня 2014 года, виновный получит реальное наказание, - рассказали в суде Пермского района. – В ночное время водитель автомобиля ВАЗ 21124 на автодороге Лобаново – Пермь превысил скорость и, обгоняя попутную машину, допустил столкновение с ней. Его пассажир, находившийся на переднем сидении, погиб на месте происшествия.

Устроивший смертельное ДТП водитель полностью признал свою вину, и его дело рассматривали в особом порядке.

- Ему назначили наказание в виде лишения свободы - 2 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением права, - сообщили в суде. - В пользу отца и матери погибшего с виновного взыскан в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей, в пользу сестры - 400 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU