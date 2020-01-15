В 2020 году «УРАЛХИМ» продолжит поддерживать Федерацию плавания Пермского края

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:08:39+03:00

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В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – спорту» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2020 году выступит основным спонсором общественной организации «Федерация плавания Пермского края». Средства будут направлены на проведение в Перми соревнований регионального уровня, на тренировочные мероприятия для ведущих пловцов и на повышение квалификации тренеров и судей.

В утверждённый региональным Министерством физической культуры и спорта календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год вошли пять соревнований Федерации плавания: два чемпионата и два первенства Пермского края, а также региональный этап федерального детского первенства «Весёлый дельфин».

Ближайшие состязания – Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию – пройдут через неделю – 21-23 января в спорткомплексе «Олимпия» (г. Пермь, ул. Мира, 41). В них разыграют в общей сложности 80 комплектов медалей. Вход для болельщиков свободный. Прямая трансляция соревнований будет организована на канале Федерации плавания Пермского края в Youtube и в группе социальной сети «ВКонтакте». Победители и призёры этих соревнований войдут в состав сборной Пермского края и будут представлять регион на зональных и федеральных стартах первой половины 2020 года в Саранске, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах.

Внимание пермских болельщиков в 2020 году будет сосредоточено на выступлениях ведущих пловцов региона, входящих в основной состав сборной команды России. Это мастер спорта международного класса Мария Баклакова, мастера спорта Андрей Фомин, Владислав Третьяков, Екатерина Сорокина, Георгий Абатуров и Руслан Садыков. Новых успехов ждут и от пловцов, вошедших в юниорский и юношеский состав российской сборной. Это Савелий Паньков, Ксенья Лучникова и Даниил Шишлов.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

- Благодаря поддержке из регионального бюджета и спонсорской помощи компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» Федерация плавания Пермского края в 2019 году успешно провела отборочные соревнования краевого уровня и организовала выступления пермских пловцов за пределами региона. В результате в сборной России стало больше наших спортсменов. Радует, что мы видим на соревнованиях хороший подпор молодых сильных пловцов. Этому способствует развитие инфраструктуры – увеличение в регионе количества бассейнов. Задача Федерации плавания сейчас – развитие нашего тренерского и судейского корпуса. Это позволит пловцам Пермского края эффективнее улучшать свои результаты.