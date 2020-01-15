В Прикамье из-за угрозы эпидемии закрыли ферму

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:27:33+03:00

Кроме того, у предпринимателя не было документов о дезинфекции мест хранении биологических отходов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предприниматель не проводил дезинфекцию и не устранял другие нарушения

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В Чусовом закрыли ферму опасную для здоровья и жизни людей. Из-за нарушений там могла возникнуть эпидемия.

Владелец фермы разводил там крупный рогатый скот, но ветеринарно-санитарные правила не соблюдал. Погибших животных предприниматель утилизировал не по правилам. Фермер не установил в животноводческих помещениях печи для утилизации биологических отходов, не снабдил необходимыми емкостями и инвентарем.

Кроме того, у предпринимателя не было документов о дезинфекции мест хранении биологических отходов. Мужчину признали виновным и приостановили работу фермы на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU