В Прикамье из-за угрозы эпидемии закрыли ферму
В Чусовом закрыли ферму опасную для здоровья и жизни людей. Из-за нарушений там могла возникнуть эпидемия.
Владелец фермы разводил там крупный рогатый скот, но ветеринарно-санитарные правила не соблюдал. Погибших животных предприниматель утилизировал не по правилам. Фермер не установил в животноводческих помещениях печи для утилизации биологических отходов, не снабдил необходимыми емкостями и инвентарем.
Кроме того, у предпринимателя не было документов о дезинфекции мест хранении биологических отходов. Мужчину признали виновным и приостановили работу фермы на 60 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU