2020-01-15T13:27:33+03:00
Общество

В Прикамье из-за угрозы эпидемии закрыли ферму

Предприниматель не проводил дезинфекцию и не устранял другие нарушения
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Кроме того, у предпринимателя не было документов о дезинфекции мест хранении биологических отходов.Кроме того, у предпринимателя не было документов о дезинфекции мест хранении биологических отходов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Чусовом закрыли ферму опасную для здоровья и жизни людей. Из-за нарушений там могла возникнуть эпидемия.

Владелец фермы разводил там крупный рогатый скот, но ветеринарно-санитарные правила не соблюдал. Погибших животных предприниматель утилизировал не по правилам. Фермер не установил в животноводческих помещениях печи для утилизации биологических отходов, не снабдил необходимыми емкостями и инвентарем.

Кроме того, у предпринимателя не было документов о дезинфекции мест хранении биологических отходов. Мужчину признали виновным и приостановили работу фермы на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24