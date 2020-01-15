В Перми мужчина засунул таксиста в багажник, а на его машине совершил грабеж
В Перми перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвиняют в нападении на таксиста, грабеже и угоне.
В июле 2019 года мужчина вызвал такси. Водителю сказал, что хочет навестить могилу боевого товарища на Северном кладбище. Сев за водителем, она накинул на шею таксисту веревку, связал его и поместил в багажник. Потерпевший смог на ходу выбраться из машины и сообщить в полицию.
Обвиняемый приехал в пункт приема металлолома, угрожая ножом, забрал у сотрудника 100 тысяч рублей и скрылся. Машину он бросил на улице Обросова.
Преступника задержали на улице Бульвар Гагарина. В отношении него возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за грабежи и незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU