В Пермском крае на пожаре погибла 4-летняя девочка

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:28:56+03:00

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В Пермском крае сгорел частный деревянный дом, в котором погибла маленькая девочка. На место выехали сотрудники ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме в деревне Березовка поступило в 19:20 во вторник, 14 января. На место пожара выехали сотрудники ГУ МЧС. Когда пожарные приехали, здание было объято огнем.

После того, как пожар потушили, на полу в доме нашли тело 4-летняя девочки. Известно, что в здании был еще и старший брат девочки. Его спасли прохожие. Причина пожара уточняется. Проверку проводит сотрудники следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU