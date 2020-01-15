В Пермском крае на пожаре погибла 4-летняя девочка
Пожар произошел 14 января
Причина пожара уточняетсяФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае сгорел частный деревянный дом, в котором погибла маленькая девочка. На место выехали сотрудники ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в частном деревянном доме в деревне Березовка поступило в 19:20 во вторник, 14 января. На место пожара выехали сотрудники ГУ МЧС. Когда пожарные приехали, здание было объято огнем.
После того, как пожар потушили, на полу в доме нашли тело 4-летняя девочки. Известно, что в здании был еще и старший брат девочки. Его спасли прохожие. Причина пожара уточняется. Проверку проводит сотрудники следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU