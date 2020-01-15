Строительство зоопарка в Перми завершится в 2022 году

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:24:44+03:00

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Проект поправок в Перечень объектов капитального строительства внес в Заксобрание губернатор Максим Решетников. По сообщению министерства строительства Прикамья, такие меры были необходимы, чтобы устранить нарушения допущенные подрядчиком.

Министр строительства Адрей Колмагоров отметил, что тематизация зоопарка не может начаться, пока постройки в ненадлежащем состоянии.

- Мы не можем начинать работы по тематизации зоопарка, пока ряд построек находится в ненадлежащем строительном состоянии и они не приняты заказчиком(УКСом) и Инспекцией Госстройнадзора. Работы будут продолжены после приведения их в соответствие, - сообщил министр.

Госстройнадзор ведет постоянный контроль хода работ на всех объектах зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU