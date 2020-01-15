2020-01-15T11:02:18+03:00
Звезды

"Очень сексуально". Катерина Шпица поделилась снимком в лифчике и балетной пачке

В новом посте актриса из Перми рассуждала о пошлых комментаторах
Лилия Абибулаева
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Екатерина не редко демонстрирует идеальную фигуру, сопровождая фото интересным текстом. Фото: Instagram Екатерины ШпицыЕкатерина не редко демонстрирует идеальную фигуру, сопровождая фото интересным текстом. Фото: Instagram Екатерины Шпицы
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Екатерина Шпица - актриса, телеведущая, красивая женщина и глубокая и многогранная личность. Это видно по ее постам в социальных сетях. Екатерина не редко демонстрирует идеальную фигуру, сопровождая фото интересным текстом. В постах она рассказывает о работе и о благотворительности, делится личными переживаниями и радостными моментами, а иногда рассуждает и на философские темы.

Однако часто подписчики актрисы замечают только фото. «Я бы вдул», «Вы не такая», «Вам фото в купальнике не идут», «Вот как ни старайся, я б с тобой не стал», «Бревно» - частые комментарии, которые актриса приводит в последнем посте. Екатерина считает, что рассуждает о том, что люди неправильно понимают сексуальность.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица поделилась снимком в лифчике и балетной пачке
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- Сексуальность - это не только секс, но куда более сложное явление, комплексная характеристика для различных психологических и физиологических процессов, которые прямо или косвенно относятся к половой жизни. Цепляет не одно тело, а личность в совокупности, - пишет актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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