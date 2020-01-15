«Напал сзади и начал душить». В Прикамье задержали парня, который избил таксиста и угнал его машину
В отдел полиции Краснокамска обратился 30-летний пермяк. Он сообщил, что работает таксистом и на него только что напал неизвестный, начал душить, а потом угнал его машину.
Таксист объяснил, что неизвестный сел на заднее сидение и схватил его руками за шею. Потерпевшему удалось вырваться и покинуть салон автомобиля «Киа Рио», а злоумышленник уехал на его иномарке.
Сотрудники полиции вместе с потерпевшим выехали на место ЧП и вскоре нашли заметили машину такси. Полицейские включили проблесковые маячки и отправились в погоню. Иномарка остановила. Водителя задержали. Его доставили в отдел полиции.
Нападавшим оказался 26-летний житель Березников. В отношении него возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU