2020-01-15T10:29:18+03:00
Общество

Глава Перми назначил руководителя службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек

Также сменился начальник у управления по экологии и природопользованию
Лилия Абибулаева
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Их работу будет курировать первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.Их работу будет курировать первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.Фото: Василий Вахрин
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Дмитрий Самойлов провел ряд кадровых изменений в администрации города. Так, новым руководителем управления экологии и природопользования стал бывший главный садовник города Илюса Збруева.

Жанна Редлер, которая занимала должности начальника ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, а после начальника отдела трудовой адаптации осужденных, станет руководить пермской службой отлова бродячих собак и кошек.

Работу управления по экологии и природопользованию, а также МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» будет курировать первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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