Глава Перми назначил руководителя службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек
Дмитрий Самойлов провел ряд кадровых изменений в администрации города. Так, новым руководителем управления экологии и природопользования стал бывший главный садовник города Илюса Збруева.
Жанна Редлер, которая занимала должности начальника ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, а после начальника отдела трудовой адаптации осужденных, станет руководить пермской службой отлова бродячих собак и кошек.
Работу управления по экологии и природопользованию, а также МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» будет курировать первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.
ИСТОЧНИК KP.RU