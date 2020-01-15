В Крещение в Перми изменится движение транспорта

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:47:57+03:00

В этот период будет запрещена парковка Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

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В ближайшие выходные в Перми пройдет празднование крещения Господня. В связи с этим изменится движение в нескольких районах Перми.

С 21:00 18 января до 04:00 19 января будет временно организовано одностороннее движение от улицы 4-я линия по улице Верхнекурьинской, улице 2-я линия, внутриквартальному проезду от дома №42 по улице 2-я линия до улицы 4-я линия.

В этот период будет запрещена парковка на улицах:

- Верхнекурьинской на участке от улицы 5-я линия до улицы 4-я линия;

- Бахаревской 1-ой на участке от дома №53 корпус 3 по улице Бахаревской 1-ой до улицы Пристанционной;

- Пристанционной на участке от улицы Бахаревской 1-ой до территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря.

В субботу, 18 января, временно перекроют улицу Соликамскую от Висимской до 1905 года. Перекрытие пройдет с 10:00 до 11:00 на время прохождение крестного хода по улице Красная площадь от улицы Соликамской до улицы Братьев Каменских и по улице Братьев Каменских от улицы Лобова до улицы Мостовой. Движение здесь откроется сразу после прохождения последнего участника крестного хода.

Также с 20:00 18 января до 01:00 19 января будет организовано одностороннее движение по улице Монастырской от Матросова до дома №70 по улице Монастырской в Ленинском районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU