В Перми 5-месячная девочка выпала из коляски в автобусе и попала в больницу
Вчера днем, 14 января, в микрорайоне Гайва произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса 53-го маршрута совершил неосторожный маневр. В результате резкого торможения опрокинулась детская коляска, в которой мама везла пятимесячную дочку. Это случилось в районе остановки «Лесозавод» на улице Ново-Гайвинской.
Пострадавшую девочку доставили в Краевую детскую клиническую больницу. К счастью, травм, которые угрожали бы жизни ребенка, врачи не обнаружили.
- Ее осмотрели в приемном отделении больницы и отпустили маму с ребенком домой, где девочка будет проходить амбулаторное лечение, - рассказали в лечебном учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU