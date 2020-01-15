2020-01-15T09:52:29+03:00
Происшествия

В Перми 5-месячная девочка выпала из коляски в автобусе и попала в больницу

ДТП произошло в Орджоникидзевском районе на маршруте № 53
Андрей МАТЛИН
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Пострадавшую малышку увезли в краевую больницу.Пострадавшую малышку увезли в краевую больницу.
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Вчера днем, 14 января, в микрорайоне Гайва произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса 53-го маршрута совершил неосторожный маневр. В результате резкого торможения опрокинулась детская коляска, в которой мама везла пятимесячную дочку. Это случилось в районе остановки «Лесозавод» на улице Ново-Гайвинской.

Пострадавшую девочку доставили в Краевую детскую клиническую больницу. К счастью, травм, которые угрожали бы жизни ребенка, врачи не обнаружили.

- Ее осмотрели в приемном отделении больницы и отпустили маму с ребенком домой, где девочка будет проходить амбулаторное лечение, - рассказали в лечебном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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