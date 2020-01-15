В Пермском крае за неделю гриппом заболело 10 тысяч человек

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:56:38+03:00

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют не переохлаждаться Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае с 6 по 12 января зарегистрировано 10 тысяч 329 случаев гриппа и ОРВИ. Однако в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отмечают, что эпидемический порог не превышен и уровень заболевших ниже недельного порога.

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют не переохлаждаться, избегать контактов с больными людьми, проветривать помещение, чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля и чихания, не прикасаться к носу, глазам и рту, вести здоровый образ жизни.

Если же вы все-таки заболели, следует незамедлительно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU