В Пермском крае за неделю гриппом заболело 10 тысяч человек
Однако эпидемический порог не превышен
Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют не переохлаждатьсяФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае с 6 по 12 января зарегистрировано 10 тысяч 329 случаев гриппа и ОРВИ. Однако в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отмечают, что эпидемический порог не превышен и уровень заболевших ниже недельного порога.
Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют не переохлаждаться, избегать контактов с больными людьми, проветривать помещение, чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля и чихания, не прикасаться к носу, глазам и рту, вести здоровый образ жизни.
Если же вы все-таки заболели, следует незамедлительно обратиться к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU