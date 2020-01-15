Пермская компания требует признать субподрядчика пермского зоопарка банкротом
Компания ООО «Транс-Регион» обратилось в суд Краснодарского края с иском о банкротстве фирмы «СТУЗ», которая является субподрядчиком зоопарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что заявление было подано 13 января.
Ранее пермская компания уже взыскала с подрядчика 12,7 миллионов рублей задолженности по договору поставки строительных материалов. Однако ответчик подал встречный иск. «СТУЗ» считает, сто «Транс-Регион» ненадлежащим образом исполняло договор, но этот иск был не удовлетворен.
Краснодарская фирма «СТУЗ» была привлечена к строительству зоопарка в марте 2017 года
ИСТОЧНИК KP.RU