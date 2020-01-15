Пермская компания требует признать субподрядчика пермского зоопарка банкротом

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:41:52+03:00

Ранее пермская компания уже взыскала с подрядчика 12,7 миллионов рублей Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

Компания ООО «Транс-Регион» обратилось в суд Краснодарского края с иском о банкротстве фирмы «СТУЗ», которая является субподрядчиком зоопарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что заявление было подано 13 января.

Ранее пермская компания уже взыскала с подрядчика 12,7 миллионов рублей задолженности по договору поставки строительных материалов. Однако ответчик подал встречный иск. «СТУЗ» считает, сто «Транс-Регион» ненадлежащим образом исполняло договор, но этот иск был не удовлетворен.

Краснодарская фирма «СТУЗ» была привлечена к строительству зоопарка в марте 2017 года

ИСТОЧНИК KP.RU