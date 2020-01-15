2020-01-15T07:41:52+03:00
Общество

Пермская компания требует признать субподрядчика пермского зоопарка банкротом

Заявление в суд было подано 13 января
Лилия Абибулаева
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Ранее пермская компания уже взыскала с подрядчика 12,7 миллионов рублейРанее пермская компания уже взыскала с подрядчика 12,7 миллионов рублейФото: Василий Вахрин
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Компания ООО «Транс-Регион» обратилось в суд Краснодарского края с иском о банкротстве фирмы «СТУЗ», которая является субподрядчиком зоопарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что заявление было подано 13 января.

Ранее пермская компания уже взыскала с подрядчика 12,7 миллионов рублей задолженности по договору поставки строительных материалов. Однако ответчик подал встречный иск. «СТУЗ» считает, сто «Транс-Регион» ненадлежащим образом исполняло договор, но этот иск был не удовлетворен.

Краснодарская фирма «СТУЗ» была привлечена к строительству зоопарка в марте 2017 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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