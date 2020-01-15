В Прикамье мужчина погасил долг, испугавшись огласки

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:26:45+03:00

Он не хотел, чтобы на работе знали о его задолженности

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В Пермском крае в отделе судебных приставов находился исполнительное производство в отношении жителя Гремячинска. Мужчина задолжал 193 тысячи рублей.

Однако оплачивать долг он не спешил. От приставов скрывался, требования исполнительного документа игнорировал.

Приставы выяснили, что мужчина официально трудоустроен и направили работодателю постановление о перечислении части зарплаты в счет долга. Такой расклад должника не устроил. Он не хотел, чтобы коллеги и начальство знало о его долге. И быстро погасил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU