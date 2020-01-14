Пассажира рейса, который экстренно приземлился в Перми, госпитализировали с подозрением на сердечный приступ

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:22:02+03:00

Он летел из Красноярска в Москву

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Утром в аэропорту Перми совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Красноярска в Москву. Одному из пассажиров стало плохо, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Выяснилось, что мужчина на борту впал в бессознательное состояние.

- Машину "скорой помощи" подогнали к трапу самолета, - сообщили подробности в пресс-службе Министерства территориальной безопасности. - Пассажир, которому стало плохо, жаловался на плохое самочувствие, слабость и головокружение.

Мужчину отвезли в в кардиологический диспансер с подозрением на сердечный приступ. В учреждении врачи провели необходимые обследования. К счастью, сейчас мужчина в порядке, его уже отпустили домой, выписав рецепт на рекомендованные лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU