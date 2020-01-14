"Теперь у него нет одного ушка". Волонтеры спасли котенка, с которого частично сняли скальп

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:49:25+03:00

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- Уже просто не хватает слов, чтобы описать весь тот гнев, который приходится испытывать, видя таких несчастных и покалеченных животных, - пишут волонтеры Краснокамска.

Еще в конце ноября на улице в Нефтекамске нашли котенка. У него почти полностью сняли скальп с правой стороны головы. Неравнодушные местные жители обратились за помощью к волонтерам Краснокамска.

- Страшно было смотреть на рану на голове у котенка, - говорят волонтеры. - К счастью, врачи провели экстренную операцию, и котенка удалось спасти. Но он остался без одного ушка. Все эти ужасы позади, и теперь малыш здоров и готов к переезду в семью.

Волонтеры говорит, что котенку - его назвали Мау - примерно три месяца. Он полностью здоров, питается сухим кормом, хорошо ладит с животными. Если вы хотите забрать Мау домой, звоните по телефону 8-919-44-84-708 (Лиза). Но котенок выдается только под договор.

ИСТОЧНИК KP.RU