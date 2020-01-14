Пермяков приглашают посчитать птиц, не улетевших на зиму в южные края

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:42:22+03:00

Об этом объявили в городском экологическом управлении

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- Ежегодно в Перми остается зимовать 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке, - объясняют экологи. - Учет помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток, зимуют в городе, и в каком количестве.

19 января в 10.30 на остановке «Разгуляй» пермяков приглашают присоединиться к группе, которая совершит осмотр водоплавающих птиц долины реки Егошиха и особо охраняемой природной территории «Егошихинское кладбище». Маршрут пройдет по долине реки Егошиха от Северной дамбы до Чкаловской дамбы

- Продолжительность прогулки составит около 3 часов, - объяснили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. - По дороге участники подсчитают водоплавающих птиц и других зимующих пернатых. Если имеются бинокли и фотоаппараты, желательно взять их с собой. Одеться необходимо по погоде, рекомендуется надеть высокую обувь.

В прошлом году в Перми посчитали зимующих птиц на реках Ива, Мотовилиха, Данилиха, Гусянка, Егошиха и Мулянка, всего было замечено 665 водоплавающих.

ИСТОЧНИК KP.RU