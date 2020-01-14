2020-01-14T11:01:21+03:00
Общество

В мэрии рассказали, в каких районах Перми хуже всего убирали снег

Всего было найдено 69 нарушений в работе подрядных организаций
Елена КОНОВА
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За ночь 14 января с улиц города было вывезено около 9,5 тысяч кубометров снегаЗа ночь 14 января с улиц города было вывезено около 9,5 тысяч кубометров снегаФото: Василий Вахрин
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В мэрии подвели итоги снегопада. Напомним, что утром 13 января город встал в пробках из-за сильного снегопада, который продолжался несколько часов. В результате во дворах, на тротуарах и дорогах, у остановок образовались сугробы.

По результатам проверки выяснилось, хуже всего убирали снег в Мотовилихинском, Индустриальном и Ленинском районах Перми.

- Было выявлено 69 нарушений в работе подрядных организаций, в основном, они касались расчистки тротуаров и остановок, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Наименьшее число нарушений установлено в Дзержинском районе.

Также в администрации добавили, что ночью 14 января на улицах города работало более 250 единиц техники и 159 рабочих.

- За ночь с улиц города было вывезено около 9,5 тысяч кубометров снега, - рассказали в ведомстве. - Сейчас уборка улиц продолжается. На улицах работает 200 единиц техники и порядка 300 дорожных рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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