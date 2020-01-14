Стало известно, сколько получит Теодор Курентзис за руководство Дягилевским фестивалем
Он пройдет в июне
Теодор Курентзис возглавлял Театр оперы и балета восемь летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В этом году в Перми вновь пройдет Дягилевский фестиваль. Его руководителем останется Теодор Курентзис. Как сообщает Business Class, ссылаясь на сайт госзакупок, за руководство фестивалем дирижер получит 600 тысяч рублей.
- Теодор Курентзис обязан представить программу фестиваля, прибыть в Пермь минимум за три дня до начала мероприятия, принять участие в презентациях фестиваля для широкой публики, пресс-конференции в честь открытия, а также дать интервью СМИ, - сообщает издание.
По предварительной информации, фестиваль пройдет с 12 по 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU