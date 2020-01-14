Стало известно, сколько получит Теодор Курентзис за руководство Дягилевским фестивалем

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:23:21+03:00

Теодор Курентзис возглавлял Театр оперы и балета восемь лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В этом году в Перми вновь пройдет Дягилевский фестиваль. Его руководителем останется Теодор Курентзис. Как сообщает Business Class, ссылаясь на сайт госзакупок, за руководство фестивалем дирижер получит 600 тысяч рублей.

- Теодор Курентзис обязан представить программу фестиваля, прибыть в Пермь минимум за три дня до начала мероприятия, принять участие в презентациях фестиваля для широкой публики, пресс-конференции в честь открытия, а также дать интервью СМИ, - сообщает издание.

По предварительной информации, фестиваль пройдет с 12 по 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU