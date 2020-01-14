В Перми экстренную посадку совершил самолет из Красноярска

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:58:50+03:00

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Вынужденную посадку в пермском аэропорту совершил сегодня утром, в 7.33 по местному времени, самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс из Красноярска в Москву. Причина – одному из авиапассажиров стало плохо, у него понизилось артериальное давление.

- Экипаж принял решение посадить самолет из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - сообщили в аэропорту. – Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. В 8.42 авиалайнер вылетел по прежнему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU