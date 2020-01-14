2020-01-14T08:58:50+03:00
Происшествия

В Перми экстренную посадку совершил самолет из Красноярска

Одного из пассажиров госпитализировали
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Вынужденную посадку в пермском аэропорту совершил сегодня утром, в 7.33 по местному времени, самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс из Красноярска в Москву. Причина – одному из авиапассажиров стало плохо, у него понизилось артериальное давление.

- Экипаж принял решение посадить самолет из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - сообщили в аэропорту. – Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. В 8.42 авиалайнер вылетел по прежнему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми экстренную посадку совершил самолет из Красноярска
Смертельная авария в Пермском крае: в ДТП погибли два человека
Коммунальные платежи вырастут в 2020 году в Прикамье в среднем на 3 %
В Пермском крае в туалете нашли труп мужчины
Хоккеисты «Молота-Прикамье» уступили «Ижстали» со счетом 0:3
В Перми судили членов разбойной банды, которые нашли жертву через соцсеть
В Перми скончался 3-летний мальчик, которого перед Новым годом на переходе сбила машина
В Перми за 3 года реконструируют Дворец молодежи
Из-за оттепели ледовый городок на эспланаде могут закрыть
В соцсетях сообщили, что в Перми мужчина нападал на детей около школы
За прошедшую неделю 14 человек получили травмы на дорогах Перми
В Прикамье ЗАГСы начали получать подарки новорожденным 2020 года
В центре Перми большегруз перекрыл движение трамваев
Перми легковушка влетела в пассажирский автобус
Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»
"Хотели усыпить из-за аллергии". Волонтеры спасли от смерти 2-летнего той-терьера
Куда жаловаться на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020
В Перми в новогодние каникулы в 2020 году вывезли больше снега, чем в прошлом