В Перми экстренную посадку совершил самолет из Красноярска
Одного из пассажиров госпитализировали
-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вынужденную посадку в пермском аэропорту совершил сегодня утром, в 7.33 по местному времени, самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс из Красноярска в Москву. Причина – одному из авиапассажиров стало плохо, у него понизилось артериальное давление.
- Экипаж принял решение посадить самолет из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - сообщили в аэропорту. – Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. В 8.42 авиалайнер вылетел по прежнему маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU