2020-01-14T07:02:53+03:00
Общество

Коммунальные платежи вырастут в 2020 году в Прикамье в среднем на 3 %

Плата за холодную воду, например, не увеличится
Елена КОНОВА
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Тариф на холодную воду останется таким же, как и в 2019 году - 33,03 руб/м3.Тариф на холодную воду останется таким же, как и в 2019 году - 33,03 руб/м3.Фото: Василий Вахрин
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В Министерстве по тарифам Пермского края рассказали, как вырастет плата за коммунальные платежи в 2020 году.

- Тщательный анализ тарифных заявок позволяет сдерживать общий рост коммунальных платежей в регионе, - сообщили в пресс-службе. - Таким образом, общий рост платы за коммунальные не превысит 3% в Пермском крае.

Например, тариф на холодную воду останется таким же, как и в 2019 году - 33,03 руб/м3. За водоотведение - 23,14 руб/м3 до 1 июля, после чего тариф повысится до 24,82 руб/м3. Тариф за отопление домов, которыми занимается "Пермская сетевая компания", сейчас 1 952,82 руб./Гкал, но с 1 июля повысится до 2 025,86 рублей. А жители тех домов, которые отапливает "Т Плюс", с 1 июля будут платить 1 461,48 руб/Гкал. Сейчас цена за отопление 1 423,06 руб./Гкал

ИСТОЧНИК KP.RU

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