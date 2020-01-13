Хоккеисты «Молота-Прикамье» уступили «Ижстали» со счетом 0:3

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:27:31+03:00

На этот раз ижевские хоккеисты были сильнее. Фото: ХК "Молот-Прикамье".

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Всухую проиграли пермские хоккеисты давним соперникам из Удмуртии. Казалось бы, у них была воля к победе и большое желание отыграться. У ворот ижевцев то и дело возникали голевые моменты. Но голкипер соперников оказался непробиваемым, а их оборона абсолютно надежной.

Пермякам не помогло и то, что во втором периоде они заменили вратаря Шостака на Кожанова.

Напомним, предыдущий матч с командой из Удмуртии пермские хоккеисты выиграли по буллитам со счетом 2:1. В этом регулярном чемпионате "Ижсталь" и "Молот" провели между собой четыре матча, в которых дважды успех праздновали пермяки, а два раза – ижевцы.

ИСТОЧНИК KP.RU