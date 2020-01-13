2020-01-13T19:12:59+03:00
Происшествия

В Перми судили членов разбойной банды, которые нашли жертву через соцсеть

Один из соучастников до сих пор в розыске
Андрей МАТЛИН
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Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.
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В Орджоникидзевском суде Перми вынесли приговор четверым членам банды, которые познакомились со своей жертвой через социальную сеть. Еще один подозреваемый находится в розыске.

- Они уговорили потерпевшего приехать к ним на своем автомобиле, а потом жестоко избили его, - сообщили в краевой прокуратуре. – Они отобрали его автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей, а также 20 тысяч рублей – все, что у него было.

После этого преступники продали машину, перед этим изготовив поддельные документы.

- Суд приговорил четверых виновных к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет в исправительной колонии строгого режима, - отметили в краевой прокуратуре. – Они также должны выплатить компенсацию морального и материального вреда в пользу потерпевшего. В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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