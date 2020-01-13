В Перми за 3 года реконструируют Дворец молодежи

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:43:39+03:00

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В краевом центре начинается реконструкция Дворца молодежи.

- Провести работы планируется за 3 года, - сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. - На время реконструкции здания коллективы и творческие объединения переедут на другие площадки. Так, сотрудники дворца и муниципальные кружки будут работать на базе обновленного Дворца культуры имени Калинина и на выездных площадках. Решается вопрос о размещении театра имени Евгения Панфилова.

Как напоминают в департаменте, в ходе реконструкции изменится фасад фасада здания, возле него появится пристрой. Во дворце будут два зала - большой и малый, коворкинг-центр, гримерные и другие помещения. В дизайн-проекте с присутствуют геометрические формы контрастных цветов. Во дворце будет отдельный вход в театр «Балет Евгения Панфилова».

ИСТОЧНИК KP.RU