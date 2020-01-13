Из-за оттепели ледовый городок на эспланаде могут закрыть

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:07:53+03:00

А мы успели покататься на горках! Фото: Андрей МАТЛИН

Сообщаем, как узнать, работает ли он

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Как известно, на этой неделе синоптики обещают нам аномально теплую погоду. Вплоть до того, что в четверг или в пятницу может пойти дождь.

Пермяки в связи с этим задаются вопросом: не закроют ли из-за оттепелей ледовый городок на эспланаде.

- Могут закрыть, - отвечают в пермской мэрии. - Для безопасности горожан и чтобы сохранить ледовые объекты подольше, при температуре выше нуля градусов возможно ограничение работы горок или даже полное закрытие ледового городка.

Как же быть тем, кто решит днем или вечером пойти прокатиться с ледяной катушки?

- А очень просто, - говорят в горадминистрации. – Прежде, чем ехать на эспланаду, убедитесь, что ледовый городок работает. Посмотреть актуальную информацию о его работе можно на сайте, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU