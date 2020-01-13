В Прикамье ЗАГСы начали получать подарки новорожденным 2020 года
В ЗАГСы Пермского края начали поступать подарки для новорожденных. В 2020 году родителям новым жителям Прикамья будет передано 27 тысяч подарков.
В подарок входят трикотажное одеяло-плед, комплект одежды (ползунки, пинеты, боди и чепчик), пеленки, комплект детского постельного
белья, полотенце-уголок, с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям.
Подарки доставят в 17 территорий Пермского края. Помимо доставленных 7,5 тысяч подарков, ожидаются поставки почти 12,5 тысяч штук - до 10 апреля 2020 г. и еще более 7 тысяч штук - до 18 сентября 2020 .
ИСТОЧНИК KP.RU