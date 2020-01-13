2020-01-13T14:34:43+03:00
Общество

В Прикамье ЗАГСы начали получать подарки новорожденным 2020 года

Уже поступило 7,5 тысяч подарков
Лилия Абибулаева
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Подарки доставят в 17 территорий Пермского края. Фото: Правительство ПрикамьяПодарки доставят в 17 территорий Пермского края. Фото: Правительство Прикамья
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В ЗАГСы Пермского края начали поступать подарки для новорожденных. В 2020 году родителям новым жителям Прикамья будет передано 27 тысяч подарков.

В подарок входят трикотажное одеяло-плед, комплект одежды (ползунки, пинеты, боди и чепчик), пеленки, комплект детского постельного

белья, полотенце-уголок, с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям.

Подарки доставят в 17 территорий Пермского края. Помимо доставленных 7,5 тысяч подарков, ожидаются поставки почти 12,5 тысяч штук - до 10 апреля 2020 г. и еще более 7 тысяч штук - до 18 сентября 2020 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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