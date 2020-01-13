2020-01-13T15:46:42+03:00
Общество

Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»

Теплоснабжение восстановят к 18-00
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На время ремонта снижены подачи отопления и горячей воды для 117 домовНа время ремонта снижены подачи отопления и горячей воды для 117 домовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 13 января, транспортирующая организация ООО «Уралтеплосервис» проводит работы на тепловой сети, через которую тепловая энергия транзитом поступает потребителям «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» в микрорайоне Владимирский.

На время ремонта из-за действий транспортировщика тепла снижены параметры подачи отопления и горячей воды для 117 потребителей, в том числе, 69 жилых домов.

Работы на тепловой сети, которую обслуживает «Уралтеплосервис», завершатся к 18-00, после этого теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В настоящее время теплоснабжение Владимирского осуществляется по резервной схеме – от ВК-3. Подача тепла необходима для исключения риска размораживания систем отопления многоквартирных домов.

Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» готовы оказать помощь жителям Владимирского при сбоях в работе теплопринимающего оборудования, вызванного действиями «Уралтеплосервис».

О проблемах с теплоснабжением жители могут сообщить по телефону горячей линии (342) 243-72-99.

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