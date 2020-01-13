2020-01-13T14:21:22+03:00
Дом. Семья

"Хотели усыпить из-за аллергии". Волонтеры спасли от смерти 2-летнего той-терьера

Пока Джек живет на передержке в Краснокамске, но ему ищут дом
Елена КОНОВА
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Фото Джека из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ" "ВКонтакте"Фото Джека из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ" "ВКонтакте"
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В Пермском крае волонтеры спасли 2-летнего той-терьера по имени Джек. Как рассказали волонтеры из Краснокамска, раньше он жил в семье в Башкортостане. Хозяева хотели усыпить его из-за аллергии у ребенка, но, к счастью, песика удалось забрать. Теперь Джеку ищут новый дом.

- Он сильно истощен и очень хрупкий, поэтому мы ищем семью без маленьких детей, - пишут волонтеры. - Джек - активный, резвый и любит сидеть на ручках, а при встрече так визжит, что уши в трубочку сворачиваются. От радости, конечно. Из-за травмы иногда хромает на заднюю лапку. К собакам и кошкам относится хорошо.

Также волонтеры уточнили, что будущие хозяева должны кастрировать Джека - это обязательное условие при выдаче песика. Если вы хотите стать новым хозяином той-терьера, пишите в группу помощи животным Краснокамска "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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