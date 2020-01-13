В Перми в новогодние каникулы в 2020 году вывезли больше снега, чем в прошлом

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:55:30+03:00

С начала зимнего сезона вывезено 312,5 тысяч кубометров снега

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Несмотря на обильные снегопады, в городе продолжает работать снегоуборочная техника. Только за праздники с улиц города вывезли более 100 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона вывезли 312, 5 кубометров снега.

Подрядчик продолжает работать и сейчас. На улицы города вышли 210 единиц техники и 310 рабочих. Противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог, чтобы не создавать «снежную кашу». Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам. Вывоз скопившегося снега планируется вечером.

Автомобилистов просят, по возможности, не занимать парковочные карманы.

ИСТОЧНИК KP.RU