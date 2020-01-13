В Прикамье судят троих местных жителей за вымогательство и избиение знакомого

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:30:08+03:00

Ни один из обвиняемых не признал свою вину. Фото6 ГУ МВД по Пермскому краю

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В Пермском крае начались слушания дела по обвинению жителей поселка Октябрьский. Мужчин подозревают в вымогательствах, грабежах, причинении тяжкого вреда здоровью, хищении оружия и мошенничестве.

Местных жителей задержали в 2018 году. Преступную деятельность они начали в 2014. Сотрудники полиции выяснили, что обвиняемые избили своего знакомого обрезком трубы, требовали у него деньги и машину стоимостью 400 тысяч рублей. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, написал расписку о долге и договор купли-продажи на машину.

Также 34-летний обвиняемый тайно похитил, взяв из салона иномарки, принадлежащее потерпевшему охотничье одноствольное гладкоствольное ружье ИЖ. Также подозреваемые замечены в других тяжких преступлениях и мошенничестве.

Кроме того, во время следствия, они оказывали давление на потерпевших и свидетелей, чтобы дело было закрыто. Ни один из обвиняемых не признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU