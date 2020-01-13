В Перми остановили строительство зоопарка

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:54:05+03:00

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Строительство зоопарка в Перми приостановлено. Издание «Business Class» сообщает о том, что в арбитражном суде Пермского края началось разбирательство между заказчиком и подрядчиком. Заказчик - Управление капитального строительства Пермского края требует взыскать с АО «РЖДстрой» 587 миллионов рублей убытков. По мнению УКСа, эту сумму заплатили за возведение зданий, которые были демонтированы и до сих пор не восстановлены.

Подрядчик, в свою очередь, просил предоставить окончательную версию проектно-сметной документации. В АО «РЖДстрой» сообщили о том, что приостановили работы до тех пор, пока заказчик не предоставит согласованную после обследования документацию. Передача измененной документации в государственную экспертизу планируется в начале апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU