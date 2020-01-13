"Сидел на льду реки без ботинок". Ночью в Перми полицейские спасли мужчину

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:40:16+03:00

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В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли 22-летнего парня, который сидел на льду без ботинок и шапки. Полицейские Алексей Звездин и Николай Бурдин несли службу, когда услышали крик со стоны деревни Верх-Соснова, где протекала река. Сотрудники полиции двинулись на звук.

Освещая место фонариками, они заметили следы ног, которые вели на противоположный берег. В темноте они увидели мужчину, который сидел на льду. Он был без обуви и шапки. Парень заметил полицейских и стал перекатываться с одного бока на другой, чтобы приблизиться к сотрудникам полиции. Николай Бурдин и Алексей Звездин вышли к нему на встречу, сообщив в дежурную часть и в «скорую помощь».

- Времени на раздумья не было. Судя по всему, человек длительное время в мокрой одежде без обуви находился на морозе, очевидно, что каждая минута промедления могла стоить очень дорого, - рассказали сотрудники ГИБДД.

Пострадавшего вытащили на берег, посадили в патрульную машину и отвезли в медучреждение. Оказалось, что 22-летний парень хотел сократить путь домой, но провалился под лед. Ему удалось выбраться из воды, но до берега он добраться не смог.

Парня поместили в реанимацию. Ему чудом удалось избежать ампутации ног. Молодой человек и его родители искренне поблагодарили сотрудников полиции.

- Это настоящее новогоднее чудо! Я желаю госавтоинспекторам счастья, здоровья, продвижения по службе, семейного благополучия. Пусть хранит их Господь! - Произнесла растроганная мать парня.

ИСТОЧНИК KP.RU