2020-01-13T11:40:16+03:00
Общество

"Сидел на льду реки без ботинок". Ночью в Перми полицейские спасли мужчину

Парень хотел сократить путь до дома
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Парня поместили в реанимацию. Ему чудом удалось избежать ампутации ног. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюПарня поместили в реанимацию. Ему чудом удалось избежать ампутации ног. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли 22-летнего парня, который сидел на льду без ботинок и шапки. Полицейские Алексей Звездин и Николай Бурдин несли службу, когда услышали крик со стоны деревни Верх-Соснова, где протекала река. Сотрудники полиции двинулись на звук.

Освещая место фонариками, они заметили следы ног, которые вели на противоположный берег. В темноте они увидели мужчину, который сидел на льду. Он был без обуви и шапки. Парень заметил полицейских и стал перекатываться с одного бока на другой, чтобы приблизиться к сотрудникам полиции. Николай Бурдин и Алексей Звездин вышли к нему на встречу, сообщив в дежурную часть и в «скорую помощь».

- Времени на раздумья не было. Судя по всему, человек длительное время в мокрой одежде без обуви находился на морозе, очевидно, что каждая минута промедления могла стоить очень дорого, - рассказали сотрудники ГИБДД.

Пострадавшего вытащили на берег, посадили в патрульную машину и отвезли в медучреждение. Оказалось, что 22-летний парень хотел сократить путь домой, но провалился под лед. Ему удалось выбраться из воды, но до берега он добраться не смог.

Парня поместили в реанимацию. Ему чудом удалось избежать ампутации ног. Молодой человек и его родители искренне поблагодарили сотрудников полиции.

- Это настоящее новогоднее чудо! Я желаю госавтоинспекторам счастья, здоровья, продвижения по службе, семейного благополучия. Пусть хранит их Господь! - Произнесла растроганная мать парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Хотели усыпить из-за аллергии". Волонтеры спасли от смерти 2-летнего той-терьера
Куда жаловаться на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020
В Перми в новогодние каникулы в 2020 году вывезли больше снега, чем в прошлом
В Прикамье судят троих местных жителей за вымогательство и избиение знакомого
В Перми остановили строительство зоопарка
"Сидел на льду реки без ботинок". Ночью в Перми полицейские спасли мужчину
На пермском «УРАЛХИМе» построен корпус фасовки карбамида в биг-бэги
На трассе в Прикамье пострадала девушка
Владимир Стрельников возглавил объединенный бизнес ВТБ в Пермском крае
Пермяки победили на фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге
В Прикамье мужчину осудят за истязание жены
Видео: в Перми дорожный знак, который сбила иномарка, упал прямо на пешехода
В Прикамье за 2019 года более 900 мам в декрете получили новую профессию
В Перми в результате ДТП пострадали два человека
Пермские фигуристы победили на юношеской Олимпиаде в Швейцарии
В Перми на дороге сбили женщину
В Перми закрылся последний зал фитнес-сети «Edward Gym»
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается снег и сильный ветер
В Перми остановлены поиски 30-летней девушки
В Перми остановлены поиски пропавшего 57-летнего мужчины
«Где голова – рыжее пятно». В Перми на крыше здания обнаружили тело мужчины
«Двое - погибли, один – в больнице». На трассе в Прикамье произошло страшное ДТП
В полиции рассказали подробности аварии в центре Перми