2020-01-13T11:19:57+03:00
Общество

На пермском «УРАЛХИМе» построен корпус фасовки карбамида в биг-бэги

Общий объем инвестиций составляет 530 млн рублей
Поделиться:
Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
Изменить размер текста:

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания фасовки карбамида в мягкие контейнеры (биг-бэги). Соответствующий акт был подписан специалистами департамента градостроительства и архитектуры Перми 27 декабря 2019 года.

В корпусе расположены два высокоскоростных фасовочных аппарата и узел пересыпки. Карбамид с производства поступает в построенное здание самотёком под углом по двум трубопроводам. В корпусе фасовки продукт накапливается в бункерах, а затем с помощью фасовочных аппаратов распределяется по биг-бэгам ёмкостью 800 кг.

Рядом со зданием фасовки оборудована зона погрузки с мостовым краном на стационарных опорах. Здесь мешки с карбамидом грузятся в полувагоны. Строительно-монтажные работы на этом участке завершены.

Также в рамках проекта продолжается возведение пункта подготовки полувагонов. Общий объём инвестиций составляет 530 млн руб. с НДС. Итогом реализации проекта будет возможность при необходимости паковать в биг-бэги весь объём карбамида, производимый в филиале «ПМУ».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Потребность в увеличении фасовки карбамида в мягкие контейнеры возникла в связи с запросом предприятий разных отраслей промышленности, которым для дальнейшей переработки удобнее покупать продукт именно в такой таре. Кроме того, нам продавать в мешках выгоднее, чем в вагонах: цена за тонну фасованного карбамида как минимум на $10 выше, чем при отгрузке насыпью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Хотели усыпить из-за аллергии". Волонтеры спасли от смерти 2-летнего той-терьера
Куда жаловаться на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020
В Перми в новогодние каникулы в 2020 году вывезли больше снега, чем в прошлом
В Прикамье судят троих местных жителей за вымогательство и избиение знакомого
В Перми остановили строительство зоопарка
"Сидел на льду реки без ботинок". Ночью в Перми полицейские спасли мужчину
На пермском «УРАЛХИМе» построен корпус фасовки карбамида в биг-бэги
На трассе в Прикамье пострадала девушка
Владимир Стрельников возглавил объединенный бизнес ВТБ в Пермском крае
Пермяки победили на фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге
В Прикамье мужчину осудят за истязание жены
Видео: в Перми дорожный знак, который сбила иномарка, упал прямо на пешехода
В Прикамье за 2019 года более 900 мам в декрете получили новую профессию
В Перми в результате ДТП пострадали два человека
Пермские фигуристы победили на юношеской Олимпиаде в Швейцарии
В Перми на дороге сбили женщину
В Перми закрылся последний зал фитнес-сети «Edward Gym»
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается снег и сильный ветер
В Перми остановлены поиски 30-летней девушки
В Перми остановлены поиски пропавшего 57-летнего мужчины
«Где голова – рыжее пятно». В Перми на крыше здания обнаружили тело мужчины
«Двое - погибли, один – в больнице». На трассе в Прикамье произошло страшное ДТП
В полиции рассказали подробности аварии в центре Перми