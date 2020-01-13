На пермском «УРАЛХИМе» построен корпус фасовки карбамида в биг-бэги

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:19:57+03:00

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания фасовки карбамида в мягкие контейнеры (биг-бэги). Соответствующий акт был подписан специалистами департамента градостроительства и архитектуры Перми 27 декабря 2019 года.

В корпусе расположены два высокоскоростных фасовочных аппарата и узел пересыпки. Карбамид с производства поступает в построенное здание самотёком под углом по двум трубопроводам. В корпусе фасовки продукт накапливается в бункерах, а затем с помощью фасовочных аппаратов распределяется по биг-бэгам ёмкостью 800 кг.

Рядом со зданием фасовки оборудована зона погрузки с мостовым краном на стационарных опорах. Здесь мешки с карбамидом грузятся в полувагоны. Строительно-монтажные работы на этом участке завершены.

Также в рамках проекта продолжается возведение пункта подготовки полувагонов. Общий объём инвестиций составляет 530 млн руб. с НДС. Итогом реализации проекта будет возможность при необходимости паковать в биг-бэги весь объём карбамида, производимый в филиале «ПМУ».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Потребность в увеличении фасовки карбамида в мягкие контейнеры возникла в связи с запросом предприятий разных отраслей промышленности, которым для дальнейшей переработки удобнее покупать продукт именно в такой таре. Кроме того, нам продавать в мешках выгоднее, чем в вагонах: цена за тонну фасованного карбамида как минимум на $10 выше, чем при отгрузке насыпью.