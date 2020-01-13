2020-01-13T11:06:42+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье пострадала девушка

Легковушка вылетела в кювет
Лилия Абибулаева
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По факту аварии проводят проверку. Фото: 139 пожарная частьПо факту аварии проводят проверку. Фото: 139 пожарная часть
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ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбургв понедельник, 13 января. Как сообщает 139 пожарная часть, 29-летняя девушка - водитель автомобиля ВАЗ вылетела в кювет.

По предварительно информации, девушка превысила скорость и не справилась с управлением. На место аварии выехали сотрудники экстренных служб. Врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавшую и с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом груди отправили в больницу.

По факту аварии проводят проверку. Автомобилистов предупреждают о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима при движении в метель и снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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