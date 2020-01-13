На трассе в Прикамье пострадала девушка

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбургв понедельник, 13 января. Как сообщает 139 пожарная часть, 29-летняя девушка - водитель автомобиля ВАЗ вылетела в кювет.

По предварительно информации, девушка превысила скорость и не справилась с управлением. На место аварии выехали сотрудники экстренных служб. Врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавшую и с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом груди отправили в больницу.

По факту аварии проводят проверку. Автомобилистов предупреждают о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима при движении в метель и снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU