На трассе в Прикамье пострадала девушка
ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбургв понедельник, 13 января. Как сообщает 139 пожарная часть, 29-летняя девушка - водитель автомобиля ВАЗ вылетела в кювет.
По предварительно информации, девушка превысила скорость и не справилась с управлением. На место аварии выехали сотрудники экстренных служб. Врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавшую и с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом груди отправили в больницу.
По факту аварии проводят проверку. Автомобилистов предупреждают о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима при движении в метель и снегопад.
ИСТОЧНИК KP.RU