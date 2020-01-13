Владимир Стрельников возглавил объединенный бизнес ВТБ в Пермском крае

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:13:43+03:00

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Владимир Стрельников назначен управляющим ВТБ в Пермском крае. На занимаемом посту он будет отвечать за развитие объединенной сети банка в регионе, включающей розничное и корпоративное направления бизнеса.

Перед руководителем стоят задачи по укреплению позиций банка в Прикамье в рамках стратегии ВТБ. Владимир Стрельников обладает большим управленческим опытом в финансовом секторе, что позволит банку под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами во всех сегментах.

«ВТБ занимает в Пермском крае существенную долю рынка и успел зарекомендовать себя среди частных клиентов и компаний Прикамья. Сейчас главная цель для меня и моей команды – стать для пермяков банком первого выбора. Мы хотим, чтобы ВТБ выбирали как для решения повседневных задач в жизни, так и для реализации ключевых проектов в бизнесе. Для этого мы будем улучшать сервис во всех точках контакта с клиентом: от офисной сети до цифровых каналов», — отметил Владимир Стрельников.

Офисная сеть ВТБ в Пермском крае насчитывает 35 отделений в десяти городах региона. По состоянию на 1 октября 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пермском крае составляет 96,9 млрд рублей, портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе — 75,5 млрд рублей.

Владимир Стрельников родился в г. Рубцовск, окончил Алтайский государственный технический университет. В банковском секторе – с 1997 года. Начал свою работу в группе ВТБ в 2007 году. Прошел путь от начальника отдела продаж розничных продуктов до руководителя розничного бизнеса ВТБ в Ростовской области.