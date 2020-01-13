Пермяки победили на фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:15:32+03:00

Соревнования проходили в 14 раз

Изменить размер текста: A A

К Рождественским праздникам в Екатеринбурге появились изумительные скульптуры изо льда. Всего у Храма на Крови появилось 23 скульптуры на разные тематики - от Святой Екатерины до космоса.

Фестиваль в Екатеринбурге уже в 14 раз организовывает Екатеринбургская митрополия Русской православной церкви. Главное правило фестиваля, которое отличает его от схожих мероприятий – наличие рождественской духовной тематики

Победителями стали скульпторы из Перми - Иван и Елена Смирнова. Их композиция «К звездам» стала лучшей, по мнению жюри. Скульпторы также принимали участие и в пермском турнире «Зимний вернисаж». Композиция «Золотая баба» сейчас установлена на городской эспланаде.

Интересно, что первое место на пермском турнире заняла команда из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU