Пермяки победили на фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге
К Рождественским праздникам в Екатеринбурге появились изумительные скульптуры изо льда. Всего у Храма на Крови появилось 23 скульптуры на разные тематики - от Святой Екатерины до космоса.
Фестиваль в Екатеринбурге уже в 14 раз организовывает Екатеринбургская митрополия Русской православной церкви. Главное правило фестиваля, которое отличает его от схожих мероприятий – наличие рождественской духовной тематики
Победителями стали скульпторы из Перми - Иван и Елена Смирнова. Их композиция «К звездам» стала лучшей, по мнению жюри. Скульпторы также принимали участие и в пермском турнире «Зимний вернисаж». Композиция «Золотая баба» сейчас установлена на городской эспланаде.
Интересно, что первое место на пермском турнире заняла команда из Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU