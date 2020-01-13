2020-01-13T10:15:32+03:00
Общество

Пермяки победили на фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге

Соревнования проходили в 14 раз
Лилия Абибулаева
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Скульптура "К звездам" Фото: Екатеринбургская епархияСкульптура "К звездам" Фото: Екатеринбургская епархия
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К Рождественским праздникам в Екатеринбурге появились изумительные скульптуры изо льда. Всего у Храма на Крови появилось 23 скульптуры на разные тематики - от Святой Екатерины до космоса.

Фестиваль в Екатеринбурге уже в 14 раз организовывает Екатеринбургская митрополия Русской православной церкви. Главное правило фестиваля, которое отличает его от схожих мероприятий – наличие рождественской духовной тематики

Победителями стали скульпторы из Перми - Иван и Елена Смирнова. Их композиция «К звездам» стала лучшей, по мнению жюри. Скульпторы также принимали участие и в пермском турнире «Зимний вернисаж». Композиция «Золотая баба» сейчас установлена на городской эспланаде.

Интересно, что первое место на пермском турнире заняла команда из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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