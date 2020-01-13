2020-01-13T09:46:37+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину осудят за истязание жены

Муж избивал супругу тростью
Лилия Абибулаева
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Потерпевшую нашла мать и вызвала скорую и полициюПотерпевшую нашла мать и вызвала скорую и полициюФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае перед судом предстанет 39-летний местный житель. Его будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью своей жене.

Сотрудники полиции выяснили, что в начале января прошлого года муж разбудил свою жену, ударил ее кулаком в лицо, а после избил тростью. Тогда женщина не стала писать заявление в полицию.

Следующий раз мужчина напал на женщину в октябре. Ссора вспыхнула из-за ревности. В ходе конфликта мужчина ударил жену ножом в спину и в грудь, ударил кулаком по лицу и ушел из дома.

Потерпевшую нашла мать и вызвала скорую и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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