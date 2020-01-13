13 Янв. 2020 2020-01-13T09:35:19+03:00

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Авария в центре Перми произошла в воскресенье 12 января. В результате ДТП пострадал 26-летний мужчина.

В социальных сетях появилось видео момента аварии, на котором видно, как машина такси врезается во внедорожник. Автомобиль отбрасывает на тротуар, где он сбивает знак, который упал на пешехода.

gibdd_perm Видео: в Перми дорожный знак, который сбила иномарка, упал прямо на пешехода. instagram @gibdd_perm

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что водитель такси, двигаясь по улице Ленина в направлении ЦУМа, при повороте налево не пропустил автомобиль «Mitsubishi». Внедорожник от удара отбросило на тротуар. Он сбил знак, который упал на 25-летнего пешехода.

Пострадавшего с травмами отправили в больницу.

По факту ЧП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU